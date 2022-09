Speeltuin Brionplein opgeknapt

De speeltuin op het Brionplein heeft een facelift gekregen. Zo’n 2,5 maand is er gewerkt aan de upgrade. Gisteren werd de speeltuin officieel heropend. Dat gebeurde in het bijzijn van ministers Cooper en Cijntje. Het Amerikaanse bedrijf Playworld heeft de speeltuin ontworpen. Er zijn verschillende verwijzingen naar opdrachtgever Curoil. Ook kunnen kinderen zich vermaken met toestellen die de motoriek stimuleren. Muziek speelt ook een grote rol als knipoog naar de vele feesten en ceremonies die op het Brionplein gehouden worden. In 2005 schonk Curoil de speeltuin aan de Curaçaose gemeenschap. Het bedrijf vierde toen zijn 20-jarig jubileum.