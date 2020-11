Spoedeisende hulp raakt overbelast bij onnodige drukte

Als patiënten zich direct bij de spoedeisende hulp melden zonder eerst in contact te zijn geweest met een huisarts raakt de zorg overbelast. Dat meldt het Curaçao Medical Center. Dit kan gevolgen hebben voor veiligheid van patiënten en de kwaliteit van zorg. Ook levert levert het in verband met de coronacrisis onnodig gevaar op voor het personeel en de organisatie. De Curaçaose Huisartsen Vereniging doet daarom een dringend beroep op de samenleving om niet zonder huisartsbezoek naar het ziekenhuis te gaan. De huisartsen zijn volgens CHV goed in staat om de meeste klachten zelf te behandelen.