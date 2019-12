De sportcommissie zegt dat er tussen de 20 en 25 miljoen gulden nodig is om de onderhoudsachterstand in de sport in te halen. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. De commissie vroeg nogmaals aandacht voor het tekort vanwege de begrotingsbehandeling. De sportcommissie laat ook haar zorgen blijken over de buitengaatse activiteiten van gokbedrijven op Curaçao. De leden pleiten voor meer wet- en regelgeving binnen de sector.