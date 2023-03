Sportles eindigt voor 11 tieners in CMC

Wat gisteren een leuke sportles moest worden, draaide anders uit voor elf leerlingen. Ze belandden in het ziekenhuis nadat ze onwel raakten. De tieners meldden zich met klachten over hyperventilatie en beven tijdens een gymles in SDK. De beheerder van het sportcomplex benaderde de politie en de GGD. Ook is het landslaboratorium ADC gekomen voor het nemen van watermonsters van onder andere de watercoolers. Na het onderzoek ging SDK weer open. Wel heeft de stichting FDDK samen met de GGD veiligheidsmaatregelen getroffen. De oorzaak van de onwelwordingen is nog onbekend.

Meer over adc CMC FDDK gymles hyperventitalitie onwel sdk watermonsters