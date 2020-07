SSC: geen studenten naar regio of VS

Stichting Studiefinanciering Curaçao stuurt dit jaar geen enkele Curaçaose student naar een onderwijsinstelling in Amerika of in de regio. Dit is een gevolg van de wereldwijde coronacrisis. Vanaf volgende week zouden de eerste studenten vertrekken.

Zo stond er een reis gepland voor studenten naar Costa Rica, maar het luchtruim van dat land is nog steeds gesloten. Ook Amerika is nog lang niet veilig. Op 26 juli vertrekken wel 181 studenten via SSC naar Nederland. Zo’n 140 studenten gaat zonder begeleiding van SSC naar Nederland, dit zijn de zogenaamde ‘free movers’.