St Maarten telt 15 nieuwe besmettingen; Aruba 96

Op Aruba zijn op donderdag 776 actieve corona-besmettingen geregistreerd. Dat betekent dat er ten opzichte van woensdag 96 gevallen bij zijn gekomen. Op het eiland zijn in totaal bijna 15.000 mensen getest.

Gisteren is een patiënt in het ziekenhuis overleden. Het gerucht ging rond over het eiland dat het een coronapatiënt betrof, aar volgens de autoriteiten was de dood niet gerelateerd aan corona. Sinds het begin van de crisis zijn er vier mensen op het eiland overleden aan de gevolgen van corona.

Sint Maarten

De overheid van Sint Maarten heeft gisteren bekend gemaakt dat er op één dag weer vijftien nieuwe coronabesmettingen bij zijn gekomen. Daarmee heeft het land 144 actieve besmettingen. Zeven mensen liggen in het ziekenhuis en daarnaast zitten er nog 135 in thuisisolatie.

Daarnaast zijn er nog 356 mensen in quarantaine omdat ze in contact zijn geweest met besmette mensen. Op Sint-Maarten zijn in totaal ruim 500 mensen op de luchthaven getest en ruim 1100 in de gemeenschap.