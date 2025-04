St. Maarten voert gratieperiode in voor het inleveren van vuurwapens

Om het probleem van vuurwapens op St. Maarten aan te pakken, beginnen het politiekorps en het Openbaar Ministerie met een campagne waarin iedereen die in het bezit is van een of meer illegale vuurwapens deze kan inleveren zonder vervolgd te worden. Vuurwapens vormen al langere tijd een ernstig probleem op St. Maarten. Vorig jaar werd een record aantal moorden gepleegd, ook worden veel andere misdrijven gepleegd met vuurwapens. De amnestiecampagne “Stop, Drop and Go” is van kracht vanaf 14 april tot en met 2 mei 2025. Het initiatief heeft als doel het aantal illegale vuurwapens in de gemeenschap te verminderen en tegelijkertijd de veiligheid, ook voor de politie zelf, te verbeteren. Tijdens deze gratieperiode wordt er bovendien een financiële beloning gekoppeld aan het inleveren van wapens, maar ook aan tips die kunnen leiden tot de ontdekking van illegale vuurwapens of munitie.

Met steun van de minister van Justitie biedt dit programma financiële vergoedingen tot 500 Amerikaanse dollar voor ingeleverde wapens en tips. De voorwaarden voor het inleveren zijn zeer laagdrempelig: er zullen geen vragen worden gesteld op het moment van inlevering bij de politie; anonimiteit wordt gegarandeerd, tenzij het betreffende wapen gelinkt kan worden aan een gepleegde misdaad. Alle wapens worden forensisch onderzocht. Het wapen moet ongeladen zijn en verpakt in een gesloten tas of doos. Iedereen die een wapen inlevert, ontvangt hun vergoeding zonder dat identificatie vereist is.