Staatssecretaris Alexandra van Huffelen bezoekt eilanden

Staatssecretaris Van Huffelen brengt vanaf morgen tot en met 5 oktober een werkbezoek aan Sint Maarten, Curaçao en Bonaire. Het bezoek staat voor een groot deel in het teken van het herdenkingsjaar slavernijverleden. Zo neemt ze op Sint Maarten deel aan een Catshuissessie met vertegenwoordigers van alle zes eilanden en is zij op Curaçao voor de rehabilitatie van Tula. Daarnaast zal de Staatssecretaris op Bonaire bestuurlijke gesprekken voeren over de wetten die de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland regelen, de WolBES/FinBES.