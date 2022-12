Staatssecretaris blij met uitspraak homohuwelijk

De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties is blij met de uitspraak dat mensen van hetzelfde geslacht mogen trouwen op Aruba en Curaçao. Volgens Van Huffelen is het goed dat er nu duidelijkheid is voor homokoppels die met elkaar in het huwelijksbootje willen stappen. Het maakt in ons Koninkrijk niet uit wáár je woont en wie je liefhebt, aldus de staatssecretaris. De beslissing van het hof volgt op twee zaken die waren aangespannen op Aruba en Curaçao, onder meer door mensenrechtenorganisatie Human Rights Caribbean namens twee vrouwen die in het huwelijk willen treden. De rechter oordeelde eerder al dat er geen rechtvaardiging is om paren van gelijk geslacht een burgerlijk huwelijk te weigeren en droeg de wetgever op om maatregelen te treffen om de ongeoorloofde discriminatie op te heffen.