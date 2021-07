Staatssecretaris reageert nog niet op vragen Camp Dovale

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser reageert voorlopig niet op Kamervragen over de illegale bouw van Camp Dovale op Plantage Wacawa. Dat doet de bewindsvrouw pas na het zomerreces, omdat ‘zorgvuldige beantwoording binnen de gestelde termijn niet haalbaar’ is. D66 had in juni Kamervragen gesteld nadat bleek dat Defensie geen aanlegvergunningen had aangevraagd. Het reces duurt tot 6 september.