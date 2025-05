Staatssecretaris Szabó brengt bezoek aan Bonaire

Staatssecretaris Zsolt Szabó van Digitalisering en Koninkrijksrelaties bezoekt van 25 tot en met 28 mei Bonaire. Voor hem staan goed bestuur en lokaal ondernemerschap centraal tijdens het bezoek. Naast gesprekken met het Bestuurscollege, de gezaghebber en de waarnemend Rijksvertegenwoordiger, bezoekt Szabó meerdere bedrijven en maatschappelijke organisaties. De speerpunten van de staatssecretaris zijn economische zelfredzaamheid, goed bestuur en solide financiën. Al deze onderwerpen komen tijdens de gesprekken aan de orde.

Szabó brengt onder meer een bezoek aan het IND-kantoor en het politiebureau. Verder gaat hij met de speciaal gezant voor EU-fondsen in gesprek over de resultaten van diverse handelsmissies en conferenties. Ook spreekt de staatssecretaris met vertegenwoordigers van bewonersorganisatie Pro Lagun over de situatie bij Selibon. Dinsdag 27 mei bezoekt hij de afvalstort Selibon. Aansluitend gaat hij langs bij het MBO Bonaire, dit bezoek staat in het teken van de technische opleidingen die daar worden aangeboden. Ook gaat hij per boot naar Klein Bonaire onder leiding van STINAPA. Het werkbezoek wordt afgesloten met een gezamenlijke persconferentie van staatssecretaris en de gezaghebber van Bonaire.