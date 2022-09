Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op werkbezoek

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, bezoekt het Caribisch deel van het Koninkrijk. De Nederlandse bewindsman was gisteren op Curaçao en vandaag op Aruba. Morgen sluit hij het programma op woensdag op Bonaire af. Tijdens het bezoek gaat hij met diverse collega’s en ketenpartners in gesprek over migratievraagstukken, toezicht op de grenzen en de actuele stand van zaken hierop. De staatssecretaris is hier om nader kennis te maken, van elkaar te leren en praktijkervaringen uit te wisselen. Doel is de samenwerking verder te versterken. Gisteren ontmoette Van der Burg justitieminister Hato en de gouverneur.