Staatssecretaris weigert politici uit Bonaire te ontvangen

De Nederlandse staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft in Den Haag geweigerd vier fractieleiders uit Bonaire te ontvangen. De weigering heeft tot grote verbazing geleid tot de vier politici, waaronder Clark Abraham en Elvis Tjin Asjoe. De vier voelen zich geschoffeerd omdat ze op korte termijn naar Nederland zijn gereisd om hun zorgen te uiten aan de staatssecretaris van Volkgezondheid, Welzijn en Sport. De politici zijn bezorgd over de dreigende sluiting van BonLab. De sluiting van het laboratorium zou volgens de politici ten koste gaan van de kwaliteit en service aan de burgers. Van Ooijen heeft laten weten dat de politici kunnen praten met de directeur van de dienst Zorg en Jeugd Caribisch Nederland in Den Haag, maar niet met hem.