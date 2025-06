Staatssecretaris Zsolt Szabó stapt per direct op: ‘Ik had deze klus graag afgemaakt’

Staatssecretaris Zsolt Szabó van Koninkrijskrelaties is per direct opgestapt. Hij zat in het kabinet namens de PVV, die partij is vanochtend per direct uit het kabinet Schoof gestapt. Alle bewindspersonen van die partij zijn direct vertrokken. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkijksrelaties Judith Uitermark is nu verantwoordelijk voor de portefeuille. In een bericht op Facebook zegt Szabó: “Helaas is een einde gekomen aan mijn rol als staatssecretaris Digitalisering en Koninkrijksrelaties. Ik had deze klus graag afgemaakt.”

Verder in zijn verklaring schrijft hij: “Maar ik ben ook trots dat er een fundament ligt waar mijn opvolger op kan voortbouwen. Binnen Koninkrijksrelaties heb ik ingezet op goed bestuur, solide overheidsfinanciën en zelfredzaamheid. Mijn aanpak was altijd gericht op een betere toekomst voor de inwoners van Caribisch deel van ons Koninkrijk. Dat heeft tot tastbare resultaten geleid. Zo helpen we met een fonds voor voedselzekerheid ondernemers op de eilanden vooruit. Daarnaast krijgen alle bewoners van Bonaire, Sint Eustasius en Saba een burgerservicenummer. Ik heb me met veel overtuiging ingezet voor mijn opdracht als staatssecretaris. Dank aan iedereen die bereid was om samen stappen te zetten – richting één digitale overheid en een sterker Koninkrijk.”