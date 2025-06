Stakeholderonderzoek 2025: CBCS scoort positief

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft gisteren de resultaten gepubliceerd van haar derde stakeholderonderzoek. De uitkomsten tonen een overwegend stabiel tot positief beeld vergeleken met eerdere edities in 2020 en 2022. Zowel het imago als de prestaties van de bank worden positiever beoordeeld, zo stelt de bank. Ook de uitvoering van de kerntaken van de Centrale Bank scoort licht beter. Het stakeholderonderzoek is in maart 2025 uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau RE-Quest. De online enquête werd afgenomen in het Nederlands en Engels.

Het onderzoek richtte zich op de ervaringen en percepties van uiteenlopende stakeholders over het contact en de communicatie met de CBCS en haar imago, prestaties, kerntaken en verbeterpunten. Extra dit jaar was een evaluatie van de introductiecampagne van de Caribische gulden (XCG). De evaluatie van de invoering van de XCG toont aan dat de meeste respondenten hun informatie via kranten en sociale media ontvingen. Een derde nam deel aan een presentatie van de CBCS, die overwegend positief werd beoordeeld. Kritische geluiden gingen over de keuze voor een nieuwe munt in plaats van de Amerikaanse dollar, de kosten van de invoering, en de voordelen van de XCG.