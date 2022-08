Stakende politieagenten hervatten werk

De agenten die sinds gisteren onder werktijd vergaderen worden toch nog uitbetaald. Minister van Justitie Hato gaf vanmiddag opdracht om de regel ‘No work no pay’ in te trekken. Onder de voorwaarde dat de agenten direct hun werk zouden hervatten. Vanavond zit de minister met de politievakbond NAPB om de tafel. De vakbondsleden zijn niet blij met hoe er met hun rechten wordt omgegaan. Een zorgpunt is de doorbetaling van loon aan agenten die tijdens het werk gewond zijn geraakt en niet langer kunnen werken. Voor hen zijn er geen voorzieningen getroffen. Morgenochtend worden de NAPB-leden door de vakbond ingelicht over het gesprek met de minister.