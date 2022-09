Start collectemaand PWF

Vandaag begint de collectemaand van kankerstichting PWF. Op verschillende locaties zullen collectebussen staan. In de afgelopen vijf jaar zijn meer dan duizend kankerpatiënten geholpen. Vierhonderd vrouwen hebben een beha en prothese gekregen. Ook heeft de stichting bijna zeshonderd voedselpakketten uitgedeeld. De stichting is nog op zoek naar vrijwilligers die potentiële donateurs kunnen benaderen. Aanmelden kan via telefoonnummer 511-0241.

