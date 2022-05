Staten akkoord met Coho verslag

De Staten zijn gisteren akkoord gegaan met het verslag dat gemaakt is over de Coho-vergadering van 11 mei. Uiterlijk morgen moet de tekst bij de Rijksministerraad binnen zijn. Dit is tijdens het Ipko op Sint Maarten afgesproken. De Staten van Curaçao krijgen vervolgens een reactie van de rijksministerraad. Ook de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zullen een gezamenlijke nota opstellen, waarna de rijkswet in de Tweede Kamer behandeld wordt. Het Coho gaat samen met de ministeries op Curaçao en in overleg met stakeholders de broodnodige hervormingen uitwerken. Ook zal deze entiteit mee gaan helpen met de implementatie hiervan. Doel is de weerbaarheid en veerkracht van het eiland te verhogen.

