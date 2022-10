Staten buigen zich over ‘onveilig verkeer’

Verkeersongevallen zijn schering en inslag op Curaçao. Gisteren vonden er verschillende ongelukken plaats, waaronder op de Julianabrug. De gewonden werden per ambulance naar het CMC gebracht. Op dit moment ligt het aantal verkeersdoden op 19. Dat is gemiddeld twee doden per maand. Volgende week dinsdag wijdt de centrale commissie van de Staten een vergadering aan veilig verkeer. De PAR-fractie deed hiertoe een verzoek, ook omdat er zo opvallend weinig verkeersslachtoffers waren in coronatijd en met de lockdowns. VVRP-minister Cooper, Justitieminister Shalten Hato en minister van BPD Martina zijn voor de Statenvergadering uitgenodigd.