Staten debatteren maandag over Ennia

Maandag is er eindelijk een openbare Statenvergadering over Ennia. De vergadering is opgeroepen door Statenvoorzitter Charetti America-Francisca. Het debat zal gevoerd worden met premier Pisas en minister van Financiën Silvania. De vergadering vindt plaats op verzoek van oppositiepartijen MAN, PAR en Trabou pa Kòrsou. De statenleden willen het kabinet aan de tand voelen over de aangekondigde afwikkeling van het pensioenfonds. De details van deze oplossing zijn nog niet bekend. De centrale bank werkt hieraan met deskundigen van Curaçao en Sint Maarten. De 30.000 polishouders verkeren nog in onzekerheid doordat Curaçao het Nederlandse leenaanbod van 600 miljoen euro afsloeg. Het debat daarover begint maandag om 10 uur ’s ochtends.