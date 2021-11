Staten eisen aanwezigheid president Centrale Bank

De president van de Centrale Bank Richard Doornbosch moet de minister van Financiën assisteren in het parlement. Dat zegt regeringspartij MFK. De partij neemt het Doornbosch kwalijk dat hij geweigerd heeft de minister van Financiën te assisteren tijdens de parlementsvergadering over de cyberaanval op de Centrale Bank. Doornbosch heeft de minister per brief laten weten beschikbaar te zijn om na de vergadering eventuele vragen schriftelijk te beantwoorden. De vergadering in het parlement werd kort na aanvang geschorst tot nader orde.