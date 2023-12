Vanmiddag is er een plechtige Statenvergadering om Amerigo Thodé te herdenken. Het MFK-Statenlid overleed gisteren op 73-jarige leeftijd. Hij kampte al een tijd met gezondheidsproblemen. De plechtige vergadering begint om 3 uur ‘s middags en is live te volgen via Direct Life 92.1 FM . Het is nog niet bekend wanneer de politicus wordt begraven.