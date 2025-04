Staten keuren geloofsbrieven van nieuwe leden goed

De Staten hebben gisterochtend de geloofsbrieven van de nieuwe leden, die per 11 mei aantreden, officieel goedgekeurd. Dit gebeurde tijdens een openbare vergadering van het parlement. Elf volksvertegenwoordigers die nu in het parlement zitten, komen terug. Daarnaast zijn er verschillende politici, zoals demissionair premier Pisas en de demissionaire ministers Silvania, Hato, Van Heydoorn en Cooper die officieel zijn verkozen in het parlement, maar in plaats daarvan snel zitting zullen nemen in het nieuwe kabinet.

Het nieuwe parlement treedt aan op 11 mei, de partij MFK probeert dan ook de nieuwe regering klaar te hebben. Zeker is dat Charetti America-Francisca niet terugkeert als Statenvoorzitter, daarvoor komt Fergino Brownbill in de plaats, met Ramon Yung als vice-voorzitter.