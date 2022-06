Staten willen vragenuur introduceren

Vandaag buigen de Statenleden zich in de Centrale Commissie over het voorstel om het vragenuur op Curaçao te introduceren. Tijdens het vragenuur krijgen de parlementariërs de gelegenheid om mondelinge vragen te stellen aan de ministers. Het voorstel gaat er nu van uit dat de Staten om de twee weken op de donderdag bijeenkomen. Voor het vragenuur is geen quorum vereist. Om dit te kunnen realiseren moet artikel 96 van het Reglement van Orde van de Staten aangepast worden. Doel van het vragenuur is opheldering krijgen over actuele vragen en onderwerpen. De commissie werkwijze is vorige week akkoord gegaan met de introductie van het vragenuur en interrupties in de Staten. Het vragenuur duurt een uur en kan door de voorzitter maximaal met vijftien minuten worden verlengd. Er kunnen vragen worden gesteld over een actueel onderwerp waarover geen verzoek is ingediend bij de Statenvoorzitter voor een openbare vergadering of een bijeenkomst van de Centrale Commissie.