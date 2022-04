Staten buigen zich over verlaging brandstoftarieven

De Staten buigen zich vanmiddag over de landsverordening om de brandstoftarieven te kunnen verlagen. In het voorstel wordt de brandstofprijs met zo’n 24 cent verlaagd. Dit wordt bereikt door het accijns op benzine te verlagen en de schakels in de ob te verwijderen. De compensatie ‘kost’ de Landskas wel 27 miljoen gulden tot het eind van het jaar. Met de steun van de Staten zou de minister van Financiën, vooruitlopend op een wetswijziging, de korting direct kunnen toepassen. Deze wet moet de druk verlichten van de snel stijgende brandstofprijzen op de wereldmarkt.