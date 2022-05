Statenleden bezoeken medicinale wietbeurs in Colombia

De commissie van Gezondheid in de Staten is deze week in de Colombiaanse steden Bogotá en Medellín. Zes Statenleden bezoeken daar een internationale beurs over de export van medicinale wiet. Zo willen ze zien hoe Colombia de legalisering van cannabis en de export ervan heeft aangepakt. Het werkbezoek is vandaag gestart met een bezoek aan het Colombiaanse ministerie van Gezondheid. Zoals bekend ligt er een wetsvoorstel in de Staten voor de legalisering van medicinale cannabis. Dit wetsvoorstel komt uit de koker van voormalig regeringspartij PIN ten tijde van het kabinet-Rhuggenaath.