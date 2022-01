Statenvergadering over fever als sport

De vaste commissie voor onderwijs en sport heeft een aanvraag ontvangen om te toetsen of Fever tot sport benoemd moet worden. Voor vrijdag staat daar een vergadering over gepland. Maar de meningen hierover zijn verdeeld. Sommige commissieleden zien dit meer als een taak voor de commissie van justitie. Ook zou het niet gepast zijn dit tijdens de pandemie te bespreken. De uitdagingen in de zorg en het onderwijs zouden belangrijker moeten zijn. Het stuntrijden is al een tijdje onderwerp van gesprek op het eiland. Veel mensen ondervinden hier last van. De stuntrijders willen graag een afgesloten plek om hun hobby uitoefenen. Dat hopen ze nu te bereiken door er officieel een sport van te maken.

