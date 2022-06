Statenvergadering over ‘verlopen’ koelproducten

De Staten gaan vrijdag in debat over het recordaantal diepvriesproducten dat in mei door het multidisciplinair team in beslag genomen is. De inspectie liet ruim 29.000 kilo aan etenswaren waarvan de houdbaarheidsdatum was verlopen vernietigen. De betreffende groothandel Livoni Agencies bood publiekelijk zijn excuses aan. Het Openbaar Ministerie moest de vervolgstappen bepalen. De Statenleden willen hierover met minister van Gezondheid, Dorothy Pietersz-Janga, in een Openbare Statenvergadering van gedachten willen. De vergadering is aangevraagd door de MFK-fractie.