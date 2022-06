Statenvergadering over veroorzakers Giro-debacle

De Staten komen donderdag bijeen om te debatteren over de Girobank. Centraal staat de vraag wie er schuld heeft aan het financieel debacle van de bank. Sinds december 2013 zit Girobank in de noodregeling. Dit betekent dat de bank door de Centrale Bank bestuurd wordt. Gedurende deze periode heeft de centrale bank 267 miljoen gulden in de Girobank gepompt. Inmiddels is de bank niet meer actief. Zowel de minister van Financiën als de Centrale Bank zijn voor de Statenvergadering uitgenodigd. Deze is aangevraagd door de MFK-fractie.