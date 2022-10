Statenvoorzitter Sint Maarten afgezet

Grisha Heyliger werd gisteren afgezet als voorzitter van het parlement van Sint Maarten. Ze kreeg acht stemmen tegen zich en zeven voor. De Statenleden moeten nu een nieuwe voorzitter kiezen uit hun gelederen. Voorlopig neemt vicevoorzitter Marlin waar. Heyliger heeft ook afscheid genomen van de politieke partij UP die door haar echtgenoot Theo is opgericht. Ze herkent zich niet meer in de partij die volgens haar nu vrouwonvriendelijk is. Heyliger gaat verder als onafhankelijk Statenlid.