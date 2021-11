Statsraad Lehmkuhl in Sint Anna haven aangekomen

De Statsraad Lehmkuhl is vanmorgen op Curaçao aangekomen. Het uit Noorwegen afkomstige schip is 107 jaar oud en zal enkele dagen te bewonderen zijn in de Sint Anna haven. Op zaterdag 6 november is er zelfs de mogelijkheid voor een rondleiding op het schip. De Statsraad Lehmkuhl is een enorm onderzoeksschip dat ingezet wordt bij wereldexpedities. Het schip vertrok afgelopen augustus uit Noorwegen en maakt momenteel een reis om de aardbol. Daarbij worden zo’n 55 duizend zeemijlen afgelegd.