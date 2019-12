De politie maakt zich zorgen over de toename van het aantal gevallen van hit-and-run. Daarbij gaat het om mensen die doorrijden nadat ze een ongeluk hebben veroorzaakt. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over. Het grootste gedeelte van de bestuurders die doorrijdt beschikt volgens de politie niet over de juiste autopapieren. In de afgelopen tweeënhalve maand, ging het om bijna dertig gevallen.