Vanmorgen is een gedetineerde gewond geraakt door een steekpartij in de SDKK-gevangenis. Rond tien voor 11 ‘s ochtends ontstond er een handgemeen in blok 8. Het slachtoffer werd onder zijn rechtervoet gestoken. De dader gebruikte een scherp object. De gedetineerde is naar de polikliniek van het CMC gebracht. De politie heeft de steekpartij in onderzoek.