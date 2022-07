Stemming nieuwe statuten ACU uitgesteld

Een motie bracht gisteren een einde aan de marathonvergadering van de spaar- en kredietcoöperatie ACU in het WTC. Gisteren moesten de leden stemmen voor de nieuwe statuten en een nieuwe bestuursstructuur. Tot een stemming is het niet gekomen. De leden hebben gevraagd de vergadering te schorsen en pas te hervatten op het moment dat de informatie over de nieuwe statuten voor iedereen duidelijk is. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.