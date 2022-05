Sterke dollar maakt Curacao vakantie duurder

Nederlanders die op vakantie gaan naar Curaçao zijn duurder uit. Dit komt door de koers van de Amerikaanse dollar die de laatste tijd flink gestegen is ten opzichte van de euro. Dat heeft voordelen, maar zeker ook nadelen. Een jaar geleden kreeg je voor een euro nog zo’n 1,22 dollar, maar inmiddels is dat nog maar rond de 1,05 dollar. De Antilliaanse gulden is gekoppeld aan de dollar. Hierdoor krijgen Nederlandse toeristen die naar Curaçao op vakantie gaan minder guldens voor hun euro’s, zodat vakantie voor hen duurder wordt.

