Sterker economische groei door herstel toerisme

Het verblijfstoerisme is in de eerste helft van 2022 sneller hersteld dan verwacht. Op Curaçao overtrof het aantal verblijfstoeristen zelfs het niveau van voor de pandemie. Om die reden heeft de centrale bank haar groeiprognose voor Curaçao naar boven bijgesteld tot 5,5 procent ten opzichte van de vooruitzichten van juni. De centrale bank verwacht wel dat het toerisme in de tweede helft van 2022 zal afnemen vanwege de toegenomen inflatiedruk. Wereldwijd neemt de koopkracht af. Reizigers zullen daardoor minder snel geneigd zijn om een verre vakantie te boeken.