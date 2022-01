Steun voor voetbalvereniging Scherpenheuvel 

Voetbalvereniging Scherpenheuvel heeft veel donaties ontvangen voor de wederopbouw van hun clubhuis. Rond de jaarwisseling werd er ingebroken en is het gebouw volledig vernield. De club had een fundraising gepland, maar die moest door de Time Out alsnog gecanceld worden. Ondanks dat het niet doorging hebben veel mensen een financiële donatie gedaan. Er kwam ook veel steun van verschillende bedrijven. Die hebben materiaal zoals voetballen, wc-potten en wasbakken gesponsord.

