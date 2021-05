Steven Croes beëdigd als PAR-Statenlid

Steven Croes is vanmiddag beëdigd als Statenlid voor de PAR. Dit is een week later dan de andere Statenleden, omdat zijn positie pas vrijkwam nadat demissionair premier Rhuggenaath besloot om afstand te doen van zijn zetel. Rhuggenaath wilde op deze manier bijdragen aan de verjonging van de partij. Croes zei vandaag tegen TV Direct dat dit bericht ook bij hem als een verrassing binnenkwam. De demissionair minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport zegt gemotiveerd te zijn om te blijven praten met de bevolking en zijn rol als oppositielid scherp te zullen uitvoeren.