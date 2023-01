Steven Croes in Tumbafestival 2024

Parlementariër Steven Croes trekt zich terug uit het Tumbafestival. Het PAR-Statenlid heeft te weinig tijd om zich voor te bereiden op zijn deelname. Afgelopen weekend werd hij benaderd om mee te doen. Het lukt hem niet om in een week een topprestatie neer te zetten. Daarom doet hij volgend jaar een gooi naar de kroon. Croes is niet de eerste politicus die zich waagt aan het carnavalsevenement. Voormalig FOL-leider Anthony Godett en MFK-minister Charles Cooper stonden beiden op het podium in het Festival Center. Cooper schopte het in 2003 zelfs tot de finale met ‘Barika Den Barika Afó’. Tumba is traditionele muziek die tijdens carnaval op Curaçao gespeeld wordt. Tijdens het festival wordt de roadmarch voor de carnavalsoptocht gekozen.

Op de foto Steven Croes met componist en meervoudig Tumbakoning Ike Jesurun (Fotograaf Shotty).