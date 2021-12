Stichting Thuiszorg Banda ‘Bou nu ISO-gecertificeerd

Stichting Thuiszorg Banda ‘Bou is sinds kort ISO-gecertificeerd. De certificering van de International Standardization Organization is een wereldwijde erkenning en geldt als norm voor de kwaliteit van processen, producten en diensten. Stichting Thuiszorg Banda ‘Bou heeft de erkenning ontvangen voor de verbeteringen die er in de afgelopen drie jaar in de organisatie zijn doorgevoerd. De stichting heeft ook plannen om een zorgboulevard te bouwen in de omgeving van Tera Kòrá.