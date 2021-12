Stichting voor goede doelen FADK voert eerste wens uit

De stichting voor goede doelen Fundashon Ambulans Deseo Korsou (FADK) heeft recent haar eerste wens kunnen uitvoeren. De stichting is onlangs opgericht naar voorbeeld van de Nederlandse Stichting Ambulance Wens. Het doel van de stichting is om nog eenmaal een laatste wens uit te voeren voor terminale en bedlegerige patiënten. De wens was voor een 68-jarige vrouw die momenteel verblijft in Hospice Hamied en graag afscheid wilde nemen van haar huis, familie en goede vrienden. De stichting heeft met medewerking van de Catharine’s Care Foundation een ambulance kunnen inhuren om de vrouw te vervoeren. De stichting hoopt vanaf komend jaar over een eigen ambulance te beschikken.