Stookolie Bopec afgevoerd

De Bonairiaanse olieopslag Bopec heeft ruim 220.000 vaten stookolie overgepompt naar het tankschip Altair. Het schip is daarna naar Rotterdam vertrokken. Om de stookolie te kunnen verpompen moest eerst een steiger en andere installaties gerepareerd worden. Het gebruik van de steigers bij Bopec voor het laden en lossen van olie was sinds mei 2019 verboden als gevolg van ernstig achterstallig onderhoud. Met het verkopen en afvoeren van de overgebleven olie in de opslagtanks wordt het faillissement van Bopec afgewikkeld. Bopec is eigendom van de Venezolaanse staatsmaatschappij PdVSA. De olieterminal raakte failliet door de jarenlange sancties tegen Venezuela. Daarmee vielen alle activiteiten stil, terwijl er nog veel olie in de twee grote opslagtanks aanwezig is. Een doorstart van de terminal wordt niet uitgesloten.

