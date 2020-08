Stop op vliegverkeer met Aruba

Een bezoek aan Aruba gaat niet meer zo makkelijk. Na een negatief reisadvies, heeft de regering van Curaçao besloten dat er morgen een stop op het vliegverkeer ingaat tussen Curaçao en Aruba. Mensen die vanuit Aruba reizen toch naar Curaçao reizen (inwoners of medici bijvoorbeeld), moeten in verplichte quarantaine.

Op Aruba zijn vandaag dertig lokale besmettingen bevestigd. Er waren er al tien. Waarschijnlijk is dit gebeurd door een zogenaamd ‘superverspreider evenement’. Hierom worden mensen die in bepaalde clubs op Aruba zijn geweest, gevraagd voorzichtig te zijn en contact op te nemen me de autoriteiten. Er zijn twee mensen op Curaçao die hier zijn geweest en die worden in de gaten gehouden.