De drie mannen die verdacht werden van brandstichting in het belastingkantoor zijn veroordeeld. Twee mannen moeten 6 jaar de gevangenis is en de derde 8 jaar. Daarnaast moeten ze allemaal 5.000 gulden schadevergoeding betalen aan de belastingdienst. De kans dat de mannen de straf uitzitten is klein. Alle drie zijn naar het buitenland gevlucht en zijn niet te vinden.

