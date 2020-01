De strafzaak over de duikoefening op Curaçao waarbij in 2015 de 23-jarige marineduikster Mandy Groenewoud overleed, wordt stilgelegd. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem wil nu eerst een klachtprocedure door de nabestaanden afwachten. De nabestaanden willen een zwaardere aanklacht van het OM tegen de vier betrokken militairen. De duikster kwam om het leven nadat zij water in haar masker kreeg en de verbinding met haar collega’s wegviel.