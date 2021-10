Strand bij Marriot voortaan ‘s avonds afgesloten

Het strand bij Marriot hotel blijft overdag open voor bezoekers, maar wordt ‘s avonds voortaan afgesloten. Zo oordeelde de rechter in de zaak over de toegang tot het strand. Volgens de regering is een beperking van de openbaarheid van stranden alleen mogelijk via de wet. Een stichting die de belangen behartigt van buurtbewoners van Piscadera en Parasasa heeft zich hiervoor hard ingezet. In het geval van Marriot geldt de wettelijke regeling echter niet onverkort, zegt de rechter. De regeling bestond namelijk nog niet toen de vorige beheerder van het hotel een erfpachtrecht kreeg en het strand mocht afsluiten voor het publiek. Bij de verkoop van het hotel aan de nieuwe eigenaar is de toegankelijkheid van het strand overdag juist verruimd en niet verder beperkt. Het hotel mag het strand s’ avonds wel degelijk afsluiten, zoals ook is afgesproken met de nabij gelegen Pirate Bay.

