Straten blank en overlast door hevige regenval

Afgelopen nacht is Curaçao geteisterd door regen en onweer. Het onweersgebied trok recht over grote delen van het eiland heen. Dat zorgde voor stroomuitval in verschillende wijken. Muizenberg, Suffisant, Seru Fortuna en een deel van Mahuma zaten in het donker. Door de regen vonden verschillende aardverschuivingen plaats. Zo stortte bij de ingang van Sunset Heights een keerwand in, waardoor in- en uitrijdend verkeer wordt belemmerd. De politie roept iedereen op om de bekende ondergelopen delen van het eiland te vermijden. Reden van het noodweer is een lagedrukgebied ten noorden van Curaçao, een eindje van ons af, onder Puerto Rico. De meteo verwacht de komende dagen heftige regenbuien en onweer. Sommige scholen zijn dicht vanwege wateroverlast, waaronder Albert Schweitzer havo/vwo.

