Streefdatum Caribische gulden 31 maart 2025

Niet in de tweede helft van dit jaar, maar pas op 31 maart volgend jaar moet de Caribische Gulden worden ingevoerd. Dat zegt de Centrale Bank tegen Paradise FM naar aanleiding van berichtgeving eerder deze week. In het jaarverslag van de bank over 2022 stond de tweede helft van dit jaar vermeld, maar dat was met de kennis van toen, aldus de Centrale Bank. De banken hebben meer tijd nodig om hun systemen om te zetten en die tijd moet je ze gunnen, volgens de bank. De Caribische Gulden vervangt de Antilliaanse Gulden. Die wordt sinds het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen in 2010 niet meer internationaal erkend.