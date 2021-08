De politie gaat strenger optreden tegen drugsverkoop en -gebruik in het uitgaansleven. Dat zeggen ze in een persbericht. Met name in Jan Thiel en op Mambo is drugsgebruik ‘normaal’ geworden, zegt de politie. Afgelopen weekend nog werd een drietal verkopers aangehouden met drugs op zak. De komende maanden duren de controles voort en wordt ook op andere uitgaanslocaties het aantal drugscontroles opgevoerd.