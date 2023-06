Strengere normen voor online gokoperators

Online gokoperators op Curaçao zullen in de toekomst volgens strengere, internationaal erkende normen worden beoordeeld. Dat heeft Minister van Financiën Javier Silvania vandaag gezegd tijdens een conferentie over iGaming in Malta. De nieuwe regelgeving ligt bij de Raad van Advies. Silvania hoopt de nieuwe wet nog dit jaar aan te kunnen nemen. Daarbij gaat het om strengere regels in de gokindustrie, op het gebied van antiwitwasmaatregelen, fraudepreventie en spelersbescherming. Volgens Silvania is vooral transparantie belangrijk over de bron van fondsen die Curacao binnen komen.